10 человек пострадали в результате российского удара по центру Харькова, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.

«На эту минуту медики оказывают помощь десяти пострадавшим по двум адресам попаданий», — заявил чиновник.

Как передает УНИАН, ранее власти города сообщили, что в Харькове произошло несколько взрывов.

По словам Синегубова, военные РФ сбросили на город корректируемую авиабомбу, попав по частному сектору Харькова, между домами. Повреждены частные и многоквартирные дома, а также автомобили, взрывной волной выбило окна.