Премьерские амбиции Арсена Авакова?

Верховная Рада Украины соберется 25 или 26 марта на внеочередное заседание, где будет голосовать за введение чрезвычайного положения и пакет экономических законов из-за коронавируса. Об этом изданию «Обозреватель» сообщил источник в «Слуге народа». По словам собеседника, всего на рассмотрении у народных депутатов будет три основных вопроса. «Первый – введение ЧП из-за COVID-19. За такой вариант активно выступают Министерства внутренних дел и здравоохранения. Второй – секвестр бюджета, сокращение расходов. Третий — пакет стимулирующих мер, дабы ситуация в экономике и социальной сфере не вышли из под контроля»,- подчеркнул источник.

Указывается также, что Кабинет министров Украины в ближайшее время примет пакет решений для подготовки секвестра бюджета и введения чрезвычайного положения. Это станет прямым основанием для созыва внеочередной сессии, где нардепы и вынесут вопросы на голосование. Также в «Слуге народа» готовят пакет социальных и экономических законов, которые после регистрации в парламенте отправят в профильный бюджетный комитет. Только после этого спикер ВР Дмитрий Разумков получит право созвать внеочередное заседание. По данным «Обозревателя», руководство монобольшинства пообещало заранее сообщить нардепам о таком решении, за 48 часов. Именно поэтому парламент собраться 23 или 24 марта не сможет.

И тут уместно указать на то, что главной причиной нынешней и будущих проблем с работой ВР является коронавирус. Так, народный депутат от фракции «Слуга народа» Руслан Горбенко, возможно, заболел коронавирусом COVID-19. Как сообщил сам нардеп в Facebook, он сдал два теста на коронавирус – один результат отрицательный, другой положительный. «Сегодня сдал третий. Ждем результатов, их еще нет»,– отметил Горбенко. Ранее сообщалось, что у народного депутата Украины Александра Лукашева также был коронавирус COVID-19. Этот нардеп состоит в партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь». Кроме того, 22 марта стало известно, что коронавирусом инфицирован депутат Сергей Вельможный. А еще ранее, нардеп от группы «Довіра» Сергей Шахов также объявил о наличии у него коронавируса. При этом, заболела также его жена.

Депутат ВР от президентской партии «Слуга народа» Никита Потураев уже сообщил, что в случае смерти одного из парламентариев на его место придет следующий за ним по партийному списку. Пока до этого не дошло, но в существующих условиях крайне сложно будет организовать присутствие всех депутатов ВР. Ведь, далеко не факт, что среди них не появятся новые носители коронавируса, да и в целом, многие могут предпочесть перестраховку. Но все же, есть тут деталь, которая слишком сильно бросается в глаза, чтобы о ней не говорить. Речь идет о том, что в последние дни, на фоне де-факто сложившейся чрезвычайной ситуации в стране, свои огромные политические амбиции решил открыто продемонстрировать глава МВД Украины Арсен Аваков.

Он отметился заявлениями, далеко выходящими за компетенцию главы МВД. В частности, Аваков уже пообещал, со своей страницы в Фейсбук, причем еще до принятия ВР соответствующего решения, что в ближайшие дни ограничительные меры в связи с коронавирусом COVID-19 станут значительно жестче. Он настаивает на введении «тотального карантина». «В стране уже введены ограничительные меры. Они будут значительно жестче в ближайшие дни – это продиктовано необходимостью! Это нужно делать!»,- пообещал Аваков.

По его мнению, на данный момент в стране должны работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности, а предприятия критической промышленной инфраструктуры – остальные должны быть закрыты и люди должны быть дома на карантине. «Не уволенные, не отправленные за свой счет – на карантине! – об убытках и компенсациях подумаем и решим позже, когда выживем!»,- уточнил глава МВД. Но и это еще не все. Аваков решил оторваться от своей прямой обязанности по обеспечению правопорядка в стране, по сути взяв на себя функции премьер-министра Украины.

Он решил коснуться очень болезненной и обсуждаемой темы. Да, Аваков прав, когда пишет о том, что у большей части украинских граждан нет солидных финансовых накоплений, что многие украинские семьи сегодня живут от зарплаты до зарплаты. Но это — оценивать экономическую ситуацию в стране, рассуждать о финансовых возможностях граждан Украины — не функция МВД и его руководителя. Тем не менее, Аваков уже раздает обещания, озвучивает конкретные суммы помощи украинцам. Причем, он заверяет, что решение будет найдено достаточно быстро. Глава МВД считает, что государство в период карантина должно выплачивать всем нуждающимся пособие по вынужденной безработице — примерно 2,5-3 тысячи гривен в месяц. И это – не просто превышение им своих полномочий, но и фактическая и открытая демонстрация своего политического могущества.

Оно реально не маленькое. Особенно сейчас, в пору, когда Украина «беременна» новым всплеском массового недовольства, вызванного девальвацией гривны, ростом цен и безработицы. Плюс, десятки тысяч украинских гастарбайтеров вернулись в страну из Италии, Польши, Чехии и иных государств. Они остались без работы, которая была единственным источником существования для огромного числа семей в Украине. Все это уже привело к сильному ухудшению криминогенной ситуации в стране. Есть большие предпосылки, что дело может закончиться массовым мародерством и еще большим количеством квартирных краж.

Но, вместо решения этой проблемы, то есть вместо выполнения своих прямых обязанностей, он делает политические заявления, заигрывает с электоратом. А ведь украинские СМИ и политологи активно уже указывали на то, что Аваков провалил реформу МВД. Он, по сути, подмял все под себя, демонстрируя диктаторские замашки. Его активность, также замечу, растет на фоне падения рейтинга президента Украины Владимира Зеленского, кризиса доверия ко всей новой власти, которая, как заявил в интервью изданию «Обозреватель» один из самых известных в Украине журналистов Виталий Портников, нарушает Конституцию Украины.

«Граждане Украины должны осознать простую вещь, что никакого правительства в стране после избрания Зеленского президентом нет. И это та реальность, в которой мы сейчас живем. Так же не существует и законодательной власти. Есть узурпация власти небольшой группой лиц, самим президентом Украины, который постоянно берет на себя функции не прописанные в Конституции, его ближайшим окружением, которое работает в Офисе президента и которое, вероятно, не имеет никаких утвержденных должностей на сегодняшний день, а является представителями олигархических кланов»,- указал он.

Поделился Портников и своим прогнозом на тему личности будущего украинского премьера. «Существует только два варианта. Первый — это то, что во главе третьего правительства Зеленского будет уже не техническое лицо вроде Гончарука или Шмыгаля, а будет достаточно сильный премьер из политически-олигархического лагеря. Он замкнет на себя всю вертикаль власти, начнет восстанавливать страну в условиях экономического кризиса и социального хаоса. Сам президент при этом станет номинальной фигурой, которая будет выполнять свои обязанности даже не в пределах конституционных полномочий, он и будет полностью лишен каких-либо реальных рычагов власти. Более того, будет готов от этих рычагов отказаться, как от непосильных. Его единственным желанием будет досидеть время в президентском офисе, надеясь, что премьер-политик спасет от разочарования большинство его сторонников»,- указал Портников.

Замечу, что Арсен Аваков, ввиду своих диктаторских замашек и невероятных политических амбиций, а также по причине очевидной усталости президента Зеленского от беремени власти, вполне может захотеть стать тем, о ком Портников говорит, озвучивая первый вариант развития ситуации в Украине. Мы же помним, что Зеленский так и не отправил его в отставку, называя эффективным министром. Так что, партия «Слуга народа», по команде президента, вполне может отдать свои голоса за Арсена Борисовича. Другое дело, что сам Аваков может предпочесть действовать из тени, оставаясь главой МВД, делать политические заявления и увеличивать свой политический же вес.

«Есть другой вариант, более вероятный. С углублением социального и политического кризиса будет отправлен в отставку действующий спикер ВР, на его место выберут нового руководителя, который после отставки президента станет на время исполняющим обязанности главы государства. Он подготовит оформление нового правительства национального спасения или кризисного правительства и подготовит ситуацию по досрочным президентским и парламентским выборам. Они станут для Украины первым шагом для выхода из этого тяжелого политического и экономического кризиса, в который мы погружаемся. Этот второй вариант я считаю вполне вероятным. Новый спикер может выйти из новой коалиции между партиями «Слуга народа» и ОПЗЖ. Но вместо стабилизации ситуации это может привести к ее обострению»,- указывает Портников.

Он указал, что таким кандидатом может в итоге оказаться Виктор Медведчук. Да, Портников подчеркнул, что такой вариант сейчас может выглядеть фантастикой. И это правда. Потому, что на данный момент нет никаких реальных возможностей для реализации плана, согласно которому премьер-министром Украины станет кум президента России Владимира Путина, такой одиозный и явно про-российский политик, как Медведчук. Но, в том все и дело, что кризис, экономический, политический, социальный может внести свои коррективы. Как ни крути, Украина уже не раз доказывала, что тут могут быть реализованы самые разные политические проекты, сценарии. Начиная, от привода во власть актера Владимира Зеленского и заканчивая назначением премьером страны провалившего реформу МВД, популиста и человека с диктаторскими амбициями Арсена Авакова или человека Кремля Виктора Медведчука.