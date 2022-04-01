Бакинский муниципальный театр вернулся к активной работе, и уже порадовал своих зрителей первой премьерой в этом сезоне. Зрителям был представлен новый спектакль «Sən qayıdacaqsan» (Ты вернешься) по одноименной пьесе Бахруза Вагифоглу.

В интервью # автор пьесы сообщил, что идея спектакля зародилась еще три года назад и принадлежит известной актрисе, заслуженной артистке Азербайджана Хуснии Мурватовой.

«Я вдохновился этой идей и приступил к написанию пьесы. Изначально была идея сделать моноспектакль, но в процессе работы было решено включить еще ряд персонажей. Из-за пандемии работа над постановкой немного затянулась, но, наконец-то, мы представили наш спектакль», — говорит Вагифоглу.

Главную роль в постановке исполнила Хусния Мурватова. В осноке постановке – тема война и как она меняет судьбы людей, разрушая привычный уклад жизни.

В спектакле также заняты заслуженные артисты Рафиг Ибрагимов, актеры Мехман Абдуллаев, Зульфия Гурбанова, Тогрул Рза, Зульфия Мамедова, Эльчин Мурадов, Ульвия Рза, Фатех Мурадов и Азиза Гашимова.

Художник-постановщик спектакля — заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров, директор музыкальной части – заслуженный работник культуры Назим Абидов, художник по свету – Тарлан Алескерли, дизайнер – Сабухи Самедов, костюмер — Лейла Акперова.

Зрители встретили новую постановку театра с большой теплотой, пронизывающие душевные диалоги, великолепная игра актеров никого не оставили равнодушными.

Как результат — нескончаемые и бурные аплодисменты создателям и участникам постановки.

Сегодня театр ждет зрителей на очередной премьере.

Публике будет представлен спектакль «Фокусник» по пьесе заслуженного деятеля искусств Фируза Мустафы в постановке народного артиста Марахима Фарзалибекова. В спектакле задействованы Исмаил Атакишиев, Турал Ахмад, Зульфия Гурбанова, Айнур Аббасова.