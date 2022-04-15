Премьер-министра Албании Эди Раму сняли с рейса Франкфурт-на-Майне — Детройт из-за отказа надеть защитную маску. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на северомакедонский портал «МКД.МК».

Портал уточнил, что инцидент произошел в декабре прошлого года. Премьер Албании ожидал вылета в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Бортпроводники, а также командир воздушного судна настаивали на том, чтобы он следовал эпидемическим правилам и надел маску. Однако тот отказался.

После этого, по словам пассажиров того рейса, на место приехала полиция, которая сняла с рейса Раму и членов его делегации из 10 человек.