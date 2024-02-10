Пассажир рейса Баку-Москва российской авиакомпании «Аэрофлот» скончался в московском аэропорту Шереметьево.

Как сообщает # со ссылкой на росСМИ, самолет Су-1857 прилетел из Баку вечером 6 февраля.

Когда воздушное судно заходило на посадку, пассажиру Юрию З. стало плохо, он начал задыхаться, а потом потерял сознание.

На момент, когда к терминалу приехала скорая, пассажир уже был мертв, врачи диагностировали тромбоэмболию легочной артерии. Предполагается, что тромб оторвался из-за резкого перепада давления во время посадки в Москве.