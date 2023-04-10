Премьер-министр Японии Фумио Кисида в понедельник провел встречу в своей токийской канцелярии с Сэмом Олтменом, генеральным директором американской компании OpenAI, которая разработала чат-бот на базе искусственного интеллекта ChatGPT.

Как передает #, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TBS.

«Мы провели замечательную беседу с премьер-министром Кисидой. В ходе этой встречи мы обсудили достоинства технологии искусственного интеллекта, а также способы уменьшения ее недостатков», — сказал гендиректор OpenAI. По его данным, на переговорах Олтмен также сообщил Кисиде о большой заинтересованности разработчика ChatGPT в деятельности на рынке Японии.

В свою очередь генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил в понедельник в ходе пресс-конференции в Токио, что правительство «изучит возможность применения ChatGPT для снижения рабочей нагрузки среди госслужащих страны, если будут решены проблемы, связанные с использованием этой технологии». В качестве подобной проблемы Мацуно указал на возможность утечки личной информации пользователей.

Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии готовит рекомендации по использованию ChatGPT ввиду опасений, что массовое применение чат-бота в сфере образования может помешать воспитанию у учащихся способности мыслить самостоятельно. Руководство Токийского университета запретило студентам сдавать научные работы, написанные с помощью ChatGPT, из-за сложности определения их авторства.