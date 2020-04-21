Премьер Японии, министры и их заместители откажутся от получения выплаты $930

Премьер-министр Синдзо Абэ, министры его кабинета, а также их заместители откажутся от получения финансовой помощи в размере 100 тысяч иен (около $930), которую правительство намерено выплатить всем жителям страны в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo.

Аналогичное решение приняли депутаты правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что Абэ и члены его правительства добровольно возвращают в казну соответственно по 30 и 20% своих зарплат и бонусов в порядке солидарности с финансовыми тяготами населения.

Япония на этой неделе приняла пакет экономической помощи объемом 117 трлн иен ($1,1 трлн) для поддержки бизнеса и простых японских семей в условиях пандемии коронавируса. Он включает в себя выплаты жителям Японии в размере 100 тысяч иен на человека. Их получат даже люди без определенного места жительства.

Общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Японии приблизилось к 12 тыс., 235 инфицированных находятся в тяжелом состоянии, зафиксировано 276 летальных исходов.(ТАСС)