Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко и ряд других украинских чиновников посетят столицу США на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters, которое ссылается на источники.

По их информации, у украинской делегации во время визита в Штаты должны пройти двухсторонние встречи с представителями экономических ведомств государств Группы семи и других стран. Кроме того, агентство отмечает, украинцы, как планируется, поучаствуют в круглом столе, посвященном Украине, который 21 апреля будет проводить Всемирный банк.

Ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли в пятницу провел телефонный разговор с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным, в ходе которого они обсудили развязанную РФ войну против Украины.