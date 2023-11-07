Если Москве удастся одержать победу в войне с Украиной, в Европе появится большое количество «копий Путина» — популистских и ультраправых лидеров. Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, которого цитирует Bloomberg.

«Давайте не забывать, что в следующем году у нас выборы в Европейский парламент, и если мы увидим больше экстремистских голосов в ассамблее, это создаст большую уязвимость внутри ЕС», — подчеркнул он.

По словам Чолаку, в Европе растет поддержка правых и популистских сил, многие из которых критикуют помощь Украине и сожалеют о разрыве отношений с Кремлем. В Германии поддержка крайне правой партии Alternative for Germany частично обусловлена пророссийским настроем.

Лидеры Европейского союза публично выражают единство по отношению к России, обсуждая 12-й пакет санкций на сумму 5 миллиардов евро. Однако в частных разговорах они проявляют меньший энтузиазм: во время телефонного разговора с российскими пранкерами премьер-министр Италии Джорджа Мелони призналась, что многих начала «утомлять» поддержка Киева.

Чолаку подтвердил, что поддерживает Украину и Молдову в их стремлении вступить в Евросоюз. Он отметил, что единой позиции среди лидеров блока сложно добиться из-за пророссийских взглядов премьер-министров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо.

Румынский премьер заявил, что его правительство продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине даже на фоне утомления со стороны европейских союзников. Сейчас, по его словам, общество отвлечено от темы Украины конфликтом между Израилем и ХАМАС. Но ситуация там будет разрешена раньше, чем война в Украине, уверен Чолаку.

Румыния стала ключевым хабом по экспорту продовольствия из Украины после того, как Россия вышла из зерновой сделки и объявила блокаду украинских черноморских портов. Чолаку сообщил, что его страна увеличила возможность ежемесячных поставок украинского зерна с полумиллиона тонн в начале войны до 3 миллионов тонн сейчас. Премьер заявил, что страна планирует дополнительное увеличение экспорта до 4 миллионов тонн в ближайшие месяцы. (moscowtimes.ru)