Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил за скорейшую организацию саммита Европейского союза по теме Российской Федерации и санкций из-за событий в украинском населенном пункте Буча. Об этом сообщает ТАСС.

«Я требую скорейшего созыва Европейского совета по российским преступлениям и по эффективным санкционными мерам», — заявил Моравецкий.

С таким требованием глава польского правительства выступил, обвинив российскую сторону в совершении преступлений в населенном пункте Буча в Киевской области.

По словам премьера Польши, «все виновники этих преступлений — как косвенные, так и прямые — должны быть строго наказаны международными трибуналами».

Моравецкий добавил, что Евросоюз должен произвести конфискацию всего имущества РФ в банках Западной Европы, имущество российских олигархов и разорвать все торговые отношения с Россией.

«Украине необходимо получить больше оружия, чтобы она могла защищать детей и женщин из Бучи, из Мариуполя и сотен других мест», — подчеркнул премьер Польши.