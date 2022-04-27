Ранее в среду «Газпром» сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Во вторник Польша ввела собственные санкции в отношении 35 компаний и 15 физлиц из России и Беларуси, в частности, «Газпрома», «Новатэка», «Акрона».

«На этот раз Россия передвинула границы империализма, газового империализма на очередной шаг дальше. Это непосредственная атака на Польшу, на Польшу, которая вчера показала, что такое реальный удар по российским олигархам. Мы представили первый список российских олигархов, российских предприятий. И в качестве мести за это со стороны Кремля пошла угроза, а потом эта угроза сегодня утром была реализована – угроза отключения газа», — сказал Моравецкий, выступая в среду в парламенте.