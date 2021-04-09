Премьер-министр Южной Кореи посетит Иран

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил в пятницу, что премьер-министр Южной Кореи Чунг Се-Кюн посетит Иран 11-12 апреля, где планирует обсудить вопросы двустороннего сотрудничества между Сеулом и Тегераном, передает ИРНА.

Хатибзаде заявил в пятницу, что премьер-министр Южной Кореи посетит Иран для укрепления традиционно дружественных отношений между Сеулом и Тегераном.

«Премьер-министр Южной Кореи также обсудит замороженные денежные средства Ирана в южнокорейских банках из-за санкций США», добавил официальный представитель МИД Ирана.

Представитель министерства иностранных дел Ирана сообщил, что во время своего визита в Иран Чунг встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани и другими высокопоставленными иранскими официальными лицами, включая спикера парламента Ирана Мохаммеда Багера Галибафа и советника верховного лидера Исламской революции Али Лариджани.

| 2021-04-09T21:35:05+04:00 9 апреля 2021, 23:03|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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