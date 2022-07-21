Премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента республики Серджо Маттарелле.

Глава Италии принял отставку министра. Правительство Драги останется у власти «для решения текущих вопросов».

Ранее Драги объявил в Палате депутатов, что направляется к президенту, чтобы сообщить об отставке. Это уже второй раз, когда он пытается покинуть свой пост.

14 июля Драги заявил, что хочет уйти с должности премьера, однако президент не принял его отставку.

Драги был председателем Совета министров Италии с 13 февраля 2021 года. Он объяснил свое решение тем, что «большинство национального единства, которое поддерживало это правительство с момента его создания, ушло».

Нынешнее правительство является формированием широкой коалиции после очередного правительственного кризиса и падения кабинета Джузеппе Конте, возглавляющего в настоящее время Движение «5 звезд».

Сенат Италии в среду выразил доверие кабинету Марио Драги. Однако премьер-министру не удалось заручиться поддержкой сразу нескольких партий правящей коалиции. (gazeta.ru)