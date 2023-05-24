Экс-президент Саакашвили совершил серьезные ошибки и тяжкие преступления.

Как сообщает #, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на Катарском экономическом форуме, в ответ на вопрос об отказе освободить экс-президента Михаила Саакашвили по требованию официальных лиц ЕС:

«Саакашвили больше года находится в частной больнице. В мире распространено много домыслов и фейковых новостей о нем. Его семья потратила миллионы долларов за последние два года, чтобы обвинить грузинское правительство в отравлении и пытках. Две недели назад они передали дело в Страсбург, в Европейский суд по правам человека, и суд отклонил все их требования».

Гарибашвили отметил, что правительство Грузии заботится о Саакашвили, как и обо всех заключенных, и проводит его лечение в соответствии с европейскими стандартами.