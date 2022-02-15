Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в рамках своего первого визита на Бахрейн встретился во вторник с премьер-министром островного государства наследным принцем Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства, передает ТАСС.

«Я приехал из Израиля с духом доброй воли, сотрудничества, сплоченности перед лицом общих вызовов, и я думаю, что наша цель в ходе этого визита заключается в том, чтобы превратить [мир] между правительствами в мир между людьми, преобразовать его от церемоний к сути», — отметил Беннет перед началом переговоров с кронпринцем Бахрейна. По мнению главы израильского кабмина, укрепление отношений двух стран в сфере высоких технологий, в торговле, сельском хозяйстве и во многих других областях позволит «вместе совершать великие дела».

Премьер-министр Бахрейна со своей стороны подчеркнул, что «мир должен быть стремлением всех ответственных народов». «Не то чтобы между нашими странами когда-либо была война, но отношения не были на уровне, который можно было бы считать нормальным», — указал он, добавив, что для того, чтобы увидеть «более широкий Ближний Восток», свободный от конфликтов, основанный на принципах взаимоуважения и взаимной ответственности за безопасность, следует делать больше, чтобы лучше узнать друг друга и упрочить «Авраамовы соглашения».

Беннет прибыл на Бахрейн в понедельник с первым в истории официальным визитом. Во вторник глава израильского правительства провел встречи с лидерами еврейской общины Бахрейна, командующим Пятым флотом США вице-адмиралом Брэдом Купером, а также с главой МИД королевства Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни и рядом других министров.