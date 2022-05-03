Глава правительства Италии Марио Драги подверг критике министра иностранных дел России Сергея Лаврова за высказывания в интервью итальянскому телевидению.

«Наша страна позволяет свободно выражать свои мнения, даже если они явно ложные и ошибочные. Я считаю, то, что сказал министр Лавров, является ошибочным. А что касается упоминания Гитлера и того факта, что Гитлер был евреем, то это действительно непристойно», — заявил он в понедельник на пресс-конференции.

1 мая в эфире канала «Rete-4» телекорпорации Mediaset Лавров изложил основные позиции РФ относительно происходящего в Украине.

В Италии наибольший резонанс вызвали признание министра в том, что ему «было странно видеть», как Рим оказался «в первых рядах тех, кто не просто принимает антироссийские санкции, но и всячески выдвигает инициативы», а также его высказывания о еврейских корнях президента Украины Владимира Зеленского и Адольфа Гитлера и об антисемитизме. Последние подверглись острой критике со стороны еврейской общины Рима. (ТАСС)