Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддержала постановление джунты (специальной комиссии) по регламенту Палаты депутатов, которая 15 ноября разрешила женщинам-парламентариям кормить грудью младенцев в зале заседаний парламента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьера.

Мелони назвала решение джунты хорошей новостью, важным знаком внимания к материнству, а также «шагом вперед на пути к балансу между личной жизнью и работой».

Согласно решению джунты, теперь женщины-депутаты смогут кормить грудью детей в возрасте до года в специально отведенных для этого местах, которые будут расположены в верхнем ряду парламентского амфитеатра или в специально зарезервированной ложе.

Как отмечает агентство, теперь данное положение должна одобрить коллегия квесторов нижней палаты парламента.

Нововведение внесло серьезное изменение в регламент работы Дворца Монтечиторио, который является резиденцией Палаты депутатов. Теперь туда не будут пускать посторонних «ни под каким предлогом».