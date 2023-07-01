Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев в субботу, 1 июля, в первый день председательства королевства в ЕС.

Об этом глава испанского правительства написал в субботу на своей странице в Twitter.

Глава испанского правительства опубликовал видео с вокзала в Киеве. Там его встретила украинская делегация.

«Всю европейскую солидарность я передаю вашему правительству и парламенту. Мы будем поддерживать украинский народ, пока в Европе не восстановится мир», — написал Санчес.

В Киеве глава испанского правительства встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. ​​​​​​​

Цель визита – подтвердить поддержку Украины со стороны Мадрида и Европейского союза.