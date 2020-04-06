Премьер Ирландии в период пандемии будет работать врачом по совместительству

Глава правительства Ирландии Лео Варадкар, имеющий базовое медицинское образование, решил работать раз в неделю врачом, чтобы помочь Национальной санитарной службе (HSE) в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье на своем сайте газета The Irish Times со ссылкой на собственные неназванные источники.

В конце марта HSE объявило кампанию по набору людей, имеющих медицинскую квалификацию, чтобы обеспечить кадровые резервы в условиях распространяющейся эпидемии коронавируса. К настоящему моменту получено 50 тыс. заявок, уточнило издание, сообщив, что Лео Варадкар также был восстановлен по его просьбе в национальном реестре медработников. «Премьер будет заниматься врачебной практикой раз в неделю в соответствии с имеющейся у него квалификацией», — говорится в публикации.

Свое базовое образование будущий премьер Ирландии получил на медицинском факультете дублинского Тринити колледжа. Диплом врача общей практики (терапевта) был выдан ему в 2010 году, а три года спустя он был исключен из врачебного реестра в связи со сменой деятельности и началом политической карьеры.

Издание напомнило, что Варадкар происходит из семьи медиков. Его отец — врач-терапевт, а мать — медсестра. Две его сестры, а также их мужья тоже работают в медицине.(ТАСС)