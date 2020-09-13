Премьер Греции назвал условие для начала переговоров с Эрдоганом

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о готовности провести переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в случае дэскалации напряженности между двумя странами.

Об этом Мицотакис заявил в ходе пресс-конференции на полях Helexpo Forum в Салониках, сообщает Анадолу.

Мицотакис назвал положительным шагом возвращение турецкого исследовательского судна Oruç Reis в Анталью. По его словам, в случае продолжения подобных шагов и снижения напряженности возможно восстановление диалога между Турцией и Грецией.

| 2020-09-13T20:25:28+04:00 13 сентября 2020, 21:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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