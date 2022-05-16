Премьер-министр Франции Жан Кастекс подаст президенту страны Эмманюэлю Макрону прошение об отставке в понедельник около 16:00 по местному времени. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источники.

Всего в списке возможных кандидатов на пост главы правительства значатся по меньшей мере пять имен. Одним из главных претендентов на эту должность французские эксперты называют нынешнего министра труда, занятости и интеграции Элизабет Борн. Также высокие шансы возглавить кабинет, по оценкам аналитиков, имеют глава региона Большой Реймс Катрин Вотрен и заместитель председателя Сената (верхней палаты парламента) Валери Летар. В список Макрона, по сведениям экспертов, входят генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле и руководитель организации UNITAID, курирующей программы финансирования борьбы с эпидемиями, Марисоль Турен.

Премьер передаст полномочия своему преемнику в понедельник вечером, сообщил телеканал. По его сведениям, церемония передачи полномочий состоится в резиденции премьера Матиньонском дворце до 20:00 по парижскому времени.

Президент неоднократно заявлял, что хотел бы видеть на посту премьер-министра женщину. За всю историю Французской Республики ее правительство лишь однажды возглавляла женщина: представительница Соцпартии Эдит Крессон руководила кабинетом министров с мая 1991 года по апрель 1992 года.

Новому премьер-министру, указывают в президентском окружении, предстоит уже в ближайшие дни возглавить избирательную кампанию партии власти в связи с приближающимися выборами в Национальное собрание (нижнюю палату парламента), которые пройдут в два тура 12 и 19 июня.

Главой правительства Кастекс, занимавший до этого пост заместителя руководителя президентской администрации, был назначен в июле 2020 года. Он сменил в качестве премьер-министра Эдуара Филиппа, который до этого возглавлял правительственный кабинет в течение трех лет.