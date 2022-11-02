Королева Дании Маргрете II приняла в среду премьер-министра Дании и лидера социал-демократов Метте Фредериксен, которая проинформировала монарха о результатах состоявшихся 1 ноября выборов в Фолькетинг (парламент) и о своей отставке. Об этом политик сообщила на дебатах лидеров партий.

«Я проинформировала королеву о результатах выборов, — отметила она. — Я подала заявление об отставке правительства».

Представителям парламентских партий теперь предстоит провести раунд переговоров. «И тогда по нему будут сделаны выводы [о формировании нового кабинета] «, — продолжила Фредериксен.