Премьер-министр Дании Метте Фредериксен перепутала свою страну с Норвегией, она отметила неправильный королевский дом на фото нового короля страны в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Как передает # со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает датская газета BT.

Издание подчеркивает, что в публикации Фредериксен хотела выразить свое почтение новому королю Фредерику X и датскому королевскому дому. Но перепутала датский и норвежский королевские дома, отметив на снимке последний.

В публикации отмечается, что спустя полчаса место исправили.

До этого правившая 52 года королева Дании Маргрете II отреклась от трона.

Отречение состоялось на заседании Госсовета, в котором приняли участие члены правительства, королева, наследный принц и его сын, принц Кристиан (будущий Кристиан XI).

Летом 2023 года стало известно, что внук королевы Маргрете датский принц Кристиан хочет жениться на 18-летней возлюбленной. Он решил сделать предложение 18-летней Марии Кьяри Бурбон-Сицилийской. Девушка не была замечена в скандалах, в отличие от ее старшей сестры Каролины. Кронпринцесса Мэри осталась довольна выбором сына.