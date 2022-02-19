Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что НАТО готово предоставить президенту России Владимиру Путину гарантии, что альянс не представлять угрозы для РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Впереди есть дорога, если президент Путин готов. Можно обсудить угрозы, которые, как он утверждает, он видит. Потому что в реальности мы все знаем, что все эти угрозы – иллюзия. Они – продукт хронического ошибочного представление Кремля о НАТО, который, предположительно, является угрожающим альянсом», — сказал он, выступая на Мюнхенской конференции безопасности.

Джонсон подчеркнул, что НАТО — мирный и оборонительный альянс, а также добавил, что Запад готов работать в Путиным, чтобы доказать эту точку зрения и предоставить гарантии, в которых президент Росси нуждается.

По его словам, до того, как Россия присоединила Крым в 2014 году, у НАТО не было постоянных войск нигде, восточнее Германии. Он отметил, что войска североатлантического альянса были переброшены в Польшу и страны Балтии только в 2017 году, однако их численность не может быть угрозой для России.