Премьер Болгарии отказался от депутатского мандата

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов принял решение отказаться от места депутата в 45-м Народном собрании (парламенте) страны. Об этом глава правительства сообщил в четверг в Facebook.

«Подал заявление в Центральную избирательную комиссию и отказался от депутатского места в новом парламенте, мне не нужны ни депутатская зарплата, ни депутатский иммунитет», — заявил Борисов в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети.

По итогам выборов в Народное собрание партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ), лидером которой является Борисов, набрала 26,18% голосов избирателей и заняла первое место, за нее проголосовал 837 631 человек. На втором месте с 17,66% голосов идет партия «Есть такой народ» во главе с телеведущим Слави Трифоновым. Основная оппозиционная Болгарская социалистическая партия смогла занять лишь третье место, получив поддержку 15,01% избирателей.

В состав парламента 45-го созыва также проходят Движение за права и свободы (10,49%), «Демократическая Болгария» (9,45%) и гражданская платформа «Встань. Мафия вон» (4,72%). Остальные политические объединения не смогли преодолеть четырехпроцентный избирательный барьер. (ТАСС)