Католикос всех армян Гарегин II, начиная с 4 июня, три дня провел на территории Азербайджана, в той части Карабаха, которая временно находится в зоне ответственности российского военного контингента. Он привез туда мощи основателя Армянской апостольской церкви Св. Григория Просветителя, как передает PanARMENIAN.Net, «во благословение и утешение благочестивого арцахского народа».

Католикос в сопровождении бывшего «президента «НКР» Бако Саакяна и духовенства посетил монастырь Амарас, где его встретили армяне из близлежащих общин, а также армянские военнослужащие (которых там давно уже быть не должно).

Между прочим, как сообщают армянские СМИ, католикоса среди прочих встретил и помощник командующего российским миротворческим контингентом по работе с верующими военнослужащими отец Борис Гришин.

В тамошней церкви Сурб Григорис католикос отслужил молитву за упокой души погибших на войне. Гарегин II благословил также армянских военнослужащих, незаконно находящихся в Карабахе и присутствовавших при вознесении молитвы. Затем он ознакомился с работами по реконструкции монастырского комплекса Амарас.

Надо отметить, что, судя по новостям, вообще количество таких религиозных паломничеств в Карабах под защитой российских миротворцев в последнее время только учащается. Теперь дошло и до самого католикоса. И все это без какого-либо спрашивания разрешения на визит у Баку, разумеется. Ездят в Худавенк (по армянской версии Дадиванк), в Амарас. Не пора ли это прекратить? Может Азербайджан должен настоять на том, чтобы нашим пограничникам передали право на проверку личностей этих приезжающих? Или вообще потребовать от Москвы прекратить практику чересчур частых паломничеств с территории Армении?

Своими мыслями на эту тему поделился с # политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу:

— Я думаю, то, что сейчас происходит в нагорной части Карабаха, разумеется, прежде всего, обусловлено присутствием российских так называемых миротворцев. Именно они способствуют разгромленным лже-структурам армянских формирований, в том числе военных, оставаться там, укреплять свои позиции, и создавать там свои как бы местные управленческие органы.

К великому сожалению, Россия в лице своего воинского контингента, расквартированного в нагорной части Карабаха, ведет разрушительную политику. В принципе, этого и следовало ожидать. Я думаю, Азербайджану нужно поставить вопрос ребром – то поведение, которое демонстрируют российские вооруженные силы в нагорной части Карабаха, абсолютно неприемлемо и не соответствует тем обязательствам, которые возложены на РФ, на ее военный контингент в соответствии с условиями Трехстороннего заявления о прекращении огня (ТСЗ).

И Баку должен также поставить вопрос о том, что наша страна будет посредством своих вооруженных сил совместно контролировать Лачинский коридор. Вместо этого Азербайджан ведет себя довольно смиренно перед Россией, что совершенно неясно и не понятно. Азербайджан не ведет себя как страна-победитель в войне. И такое поведение, естественно, вдохновляет и армян, и Россию. Соответственно, они и демонстрируют то неуважение, те провокационные действия, которые направлены против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Поэтому, я думаю, чтобы прекратить всю эту вакханалию, всё это безобразие, Баку должен потребовать от Москвы либо пересмотреть ТСЗ, либо заявить о том, что в случае несоблюдения условий ТСЗ, Азербайджан выйдет из него в одностороннем порядке, и будет продолжать брать под контроль своих Вооруженных сил те части Нагорного Карабаха, где происходят провокации. И эти провокации, еще раз говорю, инициированы Москвой, и поддерживаются ею. Я думаю, что вопрос нужно ставить жестко.

В противном случае, пока Азербайджан молчит, все эти провокации приобретут еще более широкий масштаб, и в конечном итоге, я не исключаю, перейдут в вооруженные вылазки против частей азербайджанской армии, находящихся на освобожденных территориях. Надо показать своё суровое лицо. Опыт 26 лет переговоров и 44-дневной войны показал, что противник считается с реальной силой, и вот эту реальную силу ему и надо показывать.