Предупреждение или ограничение свободы слова?

21 ноября 2019 года правоохранительные органы распространили информацию о пропаже десятилетней жительницы села Гушчу Дондар Товузского района Нармин Гулиевой. 6 января 2020 году был найден ее обгоревший труп.

В совершении преступления обвинили жителя того же села Илькина Сулейманова. Согласно заявлению Генпрокуратуры Илькин Сулейманов полностью признал свою вину.

Однако ряд СМИ и пользователей социальных сетей подвергли сомнению объективность следствия.

Правоохранительные органы отреагировали на эти публикации следующими заявлениями.

11 января МВД выступило с предупреждением в адрес представителей медиа. Как заявил руководитель пресс-службы МВД Эхсан Захидов, несмотря на распространение официальной информации о раскрытии убийства Нармин Гулиевой и об установлении личности убийцы, некоторые сайты и отдельные пользователи социальных сетей выступают с собственными предположениями по данному делу, не проводя при этом соответствующей проверки.

Он призвал представителей медиа впредь не совершать действий, которые вызывают у граждан недоверие к правоохранительным органам.

18 января 2020 года Генеральная прокуратура предупредила учредителя и генерального директора «Oxu24.com».

В предупреждении Генпрокуратуры руководство сайта обвиняется в том, что в данном СМИ в различное время под различными названиями публиковались статьи об убийстве 10-летней жительницы села Гушчу Дондар Нармин Гулиевой, в которых нарушались требования закона «О средствах массовой информации», и способствовали формированию у общественности ошибочного представления о проводимых следственных мероприятиях.

По мнению правоведа, специалиста по правам медиа Алескера Мамедли, и прокуратура и Министерство внутренних дел могут выступить с опровержением опубликованных в СМИ фактов. «Но выступать с предупреждениями они не имеют права. Если информация, опубликованная в СМИ, нанесла какой-либо ущерб кому-либо, то пострадавший имеет право обратиться в суд и потребовать извинений или же выплаты компенсаций. В любом случае такого рода вопросы должны решаться судами, а вовсе не полицией или же прокуратурой», — сказал Алескер Мамедли.

По мнению председателя Объединения Журналистов Азербайджана «Ени Несил» Арифа Алиева, практика применения угроз в отношении СМИ и журналистов является пережитком прошлого. «Благодаря данной практике сегодня в Азербайджане стало очень трудно найти профессионального журналиста. Если материалы, опубликованные в СМИ, задевают интересы отдельных граждан или организаций, то такие вопросы должны решаться в судебном порядке, без вмешательства МВД и прокуратуры», — считает руководитель объединения.

«Если у правоохранительных органов есть факты нарушения СМИ действующих законов, то они могут обратиться в суд с целью ограничить их деятельность. Правоохранительные органы могут обратиться к СМИ с предупреждениями, лишь в том случае, если речь идет о публикации материалов, касающихся вопросов государственной безопасности или же государственной тайны. В других случаях выступление с предупреждениями в адрес СМИ противоречит законодательству и фактически является ограничением их деятельности. Не нужно забывать о том, что только суд обладает правом ограничения деятельности средств массовой информации», — заявил # член правления Совета Прессы Ядигяр Мамедли.

Получить комментарии в пресс-службах МВД и Генпрокуратуры нам, к сожалению, не удалось. Хотя если бы эти «пресс» службы в вышеназванных органах отвечали бы на вопросы журналистов, необходимость в предупреждениях отпала бы сама по себе.