Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Кяльбаджар.

Как передает Report, целью поездки является создание условий для ознакомления дипломатов с фактами вандализма, совершенными Арменией на азербайджанских землях в период оккупации.

В поездке принимают участие более 80 дипломатов и военных атташе из более чем 50 стран и 10 международных организаций.

Визит в Кяльбаджар является девятым визитом аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса на освобожденные территории страны.