Представители TikTok продолжат диалог с властями о продаже социальной сет

Представители TikTok продолжат диалог с властями о продаже социальной сети, несмотря на то, что суд на время запретил блокировать ее приложение в США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном TikTok в воскресенье.

«Мы довольны тем, что суд согласился с нашими юридическими доводами и не позволил запретить приложение TikTok. Мы продолжим защищать наши права в интересах пользователей и сотрудников, — отметили в соцсети. — В то же время мы продолжим диалог с властями с тем, чтобы наше предложение, которое президент в прошлые выходные одобрил в предварительном порядке, стало соглашением».

Президент США Дональд Трамп 19 сентября заявил журналистам, что одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok компаниям Oracle и Walmart. Позже он уточнил, что дал лишь «предварительное согласие» на указанную транзакцию.

В воскресенье федеральный суд в столичном округе Колумбия на время заблокировал вступление в силу решения американской администрации об удалении приложения TikTok из магазинов приложений Google и Apple. Изначально запрет должен был вступить в силу 20 сентября, однако Минторг США отложил его на неделю — до полуночи на 28 сентября. Кроме того, с 12 ноября власти США планируют начать ограничивать работу TikTok в стране, если к этому моменту не будет заключена сделка по продаже соцсети.