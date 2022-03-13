Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и директор Управления Комиссии КНР по иностранным делам, член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи 14 марта проведут встречу в Риме для обсуждения ситуации в Украине. Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности Эмили Хорн, размещенном на сайте Белого дома.

В сообщении говорится, что встреча пройдет в рамках постоянных усилий Вашингтона «по поддержанию открытых линий связи между США и Китайской Народной Республикой (КНР)».

Как уточнили в Белом доме, стороны обсудят усилия по управлению конкуренцией между двумя странами и влияние спецоперации России в Украине на глобальную и региональную безопасность.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван Вэньбинь сказал, что его страна будет содействовать продвижению диалога между РФ и Украиной для урегулирования конфликта.