Представители СМИ выехали в в Физулинский и Ходжавендский районы

Сегодня при организационной поддержке Министерства экологии и природных ресурсов организована очередная поездка представителей СМИ в Физулинский и Ходжавендский районы.

Как сообщает АПА, целью визита является ознакомление общественности с уничтоженными в период оккупации в Физулинском и Ходжавендском районах зелеными насаждениями, особо охраняемыми природными территориями, природными ресурсами, памятниками природы и ознакомление с экологическим террором.

Пресс-секретарь МЭПР Ирада Ибрагимова сообщила журналистам, что сначала представители СМИ ознакомятся с восточным платаном, уничтоженным памятником природы в селе Ишыглы Физулинского района, и каменным месторождением «Довлетярлы», эксплуатируемым оккупантами в селе Довлетярлы.

Затем в селе Гарамаммедли Физулинского района будут посажены деревья на площади 1 гектар, а в водохранилище «Кондаланчай-1» будут выпущены мальки рыб.

В ходе поездки журналисты ознакомятся с Азыхской пещерой в Ходжавендском районе и 900-летним восточным платаном в поселке Гадрут.