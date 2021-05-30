Национальный забастовочный комитет Колумбии, в который входят представители профсоюзов и общественных организаций, принял решение назначить новую общенациональную акцию протеста на 2 июня. Об этом в воскресенье заявил представитель организации Есид Камачо.

«Мы уже призвали к новой мобилизации. В следующую среду [2 июня] по всей стране пройдут мирные акции протеста», — заявил Камачо, чьи слова приводит радиостанция La FM.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились. Пострадали уже более 2,2 тыс. человек, погибли не менее 50.