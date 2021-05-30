Инициатива о проведении Конгрессом США расследования обстоятельств распространения нового коронавируса пользуется поддержкой законодателей от обеих системообразующих американских партий. Уверенность в этом выразил в субботу в эфире телеканала Fox News член Палаты представителей Джош Готтхаймер (демократ от штата Нью-Джерси).

Ранее на этой неделе более 200 конгрессменов-республиканцев потребовали от спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) провести в Конгрессе расследование обстоятельств распространения коронавируса. Как уточнил Готтхаймер, многие демократы также добиваются этого. «Я уже больше года работаю над этим. Эти усилия пользуются поддержкой обеих партий», — отметил Готтхаймер. Он добавил, что за проведение расследования выступает, в частности, группа американских конгрессменов, в которую входят почти 30 демократов и примерно столько же республиканцев. Одним из ее сопредседателей является Готтхаймер.

«Думаю, мы с коллегами придерживаемся единого мнения относительно того, что в этом вопросе нужно докопаться до сути и выяснить, как появился вирус. Это означает проведение расследования», — сказал Готтхаймер. (ТАСС)