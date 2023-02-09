Представители крупнейших мировых компаний рассматривают возможность участия в Международном конгрессе астронавтики, который пройдет в Баку 2-6 октября этого года.

Об этом в интервью # заявил председатель правления космического агентства при министерстве цифрового развития и транспорта (”Азеркосмос») Самеддин Асадов.

По словам С.Асадова, всего в мероприятии примут участие более 6 тысяч гостей:

Он отметил, что на конгрессе на тему ”Глобальные вызовы и возможности: дадим шанс космосу“ в Баку соберутся представители ведущих структур космической сферы – NASA (США), CNES (Франция), Airbus, Boeing, JAXA (Япония), TUA (Турция), а также многих государств.

«Ожидается участие руководителей и представителей структур, определяющих мировую космическую повестку дня, а также научные деятели и студенты. Естественно, участие на такого рода мероприятиях популярных в космической сфере лиц не является исключением», — добавил он.