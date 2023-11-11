12-14 ноября в Азербайджан с официальным визитом прибудет делегация во главе с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума, специальным представителем Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Кари Хенриксеном, генеральным секретарем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтеллой.

Об этом # сообщил глава делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее ОБСЕ Азай Гулиев.