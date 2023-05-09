Подведены итоги первого полуфинального этапа песенного конкурса «Евровидение».

По итогам голосования в финал вышли 10 стран.

В финал конкурса прошли Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия, Норвегия.

Отметим, что следующий полуфинал состоится 11 мая, а финальное состязание — 13 мая.

***00:14

Представители Азербайджана выступили на первом полуфинальном этапе песенного конкурса «Евровидение».

Братья Турал и Туран Багмановы вышли на сцену под 12-м номером.

Братья исполнили на сцене песню «Tell me more».

*** 23:06

В Ливерпуле (Великобритания) стартовал первый полуфинальный этап международного песенного конкурса «Евровидение».

В первом полуфинале на сцену выйдут представители 15 стран.

Под 12-м номером на сцену выйдут представители Азербайджана братья Турал и Туран Багмановы.

В первом полуфинале также будут бороться Норвегия, Мальта, Сербия, Латвия, Португалия, Ирландия, Хорватия, Швейцария, Израиль, Молдова, Швеция, Чехия, Нидерланды и Финляндия.