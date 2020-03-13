Представитель ВОЗ заявила, что предположительно, летом распространение вируса ослабнет

В настоящее время идут работы по изготовлению экспресс-тестов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по коронавирусу. В нынешних условиях анализы тестами ВОЗ в Азербайджане проводятся в специальных лабораторных условиях.

Об этом сказала руководитель миссии ВОЗ Каролина Браун, прибывшая в Азербайджан для поддержки подготовительных мер, проводимых правительством Азербайджана против коронавирусной пандемии (COVID-19), сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, поскольку данный тип вируса новый, то многие страны не имеют тестов, определяющих его, поэтому они приобретают их у ВОЗ.

По словам руководителя азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджы, сейчас трудно сказать, снизится ли до лета показатель распространения вируса в Азербайджане.

«Предположительно, летом распространение вируса ослабнет. Но хочу отметить, что несмотря на то, что в Китае процент заражения снижается, там и сегодня продолжаются упреждающие меры для пресечения возможности новых случаев заражения», — отметила Харманджы.