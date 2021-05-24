Так происходит, когда политик берется комментировать далекую от его понимания тему. Да, бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский давно приучил всех к тому, что он готов выступать в качестве эксперта в любой области- от гинекологии до космонавтики. Но все же, у каждого Наполеона бывает свое Ватерлоо. У Владимира Вольфовича оно случилось давеча, когда он решил затронуть тему итогов песенного конкурса «Евровидение», который завершился победой рок-группы Måneskin, представляющей Италию. Коллектив выступил с композицией Zitti e buoni («Тихие и смирные») и набрал 524 балла. На втором месте расположилась Франция (от страны выступила артистка Барбара Прави с песней Voilà) с результатом в 499 баллов.

Представлявшая Россию певица Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин) получила 204 балла и заняла девятое место. Жириновский назвал ее выступление позором. По его мнению, проблема заключалась в отсутствии у нее изюминки. «Чтобы победить, нужна изюминка, — объяснил он. — Просто выйти и открывать рот — красивый голос, музыка, слова — не идет… Нужна изюминка. Чтобы привлечь внимание и завоевать, нужно что-то».

Политик считает, что для победы на конкурсе следует равняться на австрийского певца Томаса Нойвирта, который выиграл «Евровидение-2014» в амплуа бородатой женщины Кончиты Вурст. «Вот этот вот с бородой парень, под девушку, занял первое место», — напомнил он. Да, австрийский певец Томас Нойвирт придумал образ бородатой Кончиты Вурст как высказывание в защиту толерантности и отказа от традиционных гендерных ролей. В образе Кончиты ему удалось победить в песенном конкурсе «Евровидение» 2014 года с песней Rise Like a Phoenix.

Но в остальном, рассуждения Жириновского, который решил предстать в роли музыкального критика и специалиста по евросонгу, весьма спорны, а порой и просто ошибочны. Точно такое же, девятое место Россия заняла, дебютировав в 1994 году на конкурсе «Евровидение». Ее тогда представляла певица Юдифь. А уже в следующем, 1995 году, Россию представлял представляющийся болгарином армянин Филипп Киркоров. Сказать, что он облажался — ничего не сказать. Позорное, хоть и пафосное выступление и логичное 17-ое место. Смешно, вспоминая все это, видеть потуги Киркорова представляться человеком, знающим секрет победы на евросонге.

В 1996 году было еще хуже. Российский представитель Андрей Косинский с песней «Я это я» на этом этапе набрал 14 баллов и занял 26 место. Таким образом, он не вышел в финал конкурса. В 1997 году Россию представляла сама Алла Пугачева. Но в том все и дело, что сама она только на пространстве бывшего СССР. Что и подтвердило занятое ею 15-ое место. В 1998 и в 1999 годах Россия и вовсе не участвовала в евросонге.

А в 2000 ее возвращение было очень успешным- Алсу заняла второе место. В 2001 году РФ представляла группа «Мумий тролль», которая заняла 12-ое место. На следующий год было 10-ое место на конкурсе группы «Премьер-министр». В 2003 году Россия представляла группа «Тату», занявшая третье место на конкурсе. Список этот можно продолжать долго. Скажу лишь, что победу России на «Евровидении» принес в 2008 году Дима Билан. Но, как видим, девятое место певицы Manizha — это не успех, но и не провал, как пытается представить Жириновский.

При этом, практически всегда РФ выставляла на евросонг традиционные для конкурса песни, без особых изысков и национальных оборотов. Тот же Билан занимал второе место и побеждал на конкурсе с евровидийного формата композициями. Особняком, пожалуй, стоит лишь группа «Тату», которая позиционировала в качестве лесбийской пары. Так что, Жириновскому, когда он говорил про изюминку, нужно было «татушек» вспоминать, а не Кончиту Вурст.

Впрочем, уж коли речь зашла о важности изюминки для победы в евросонге, то у самого Владимира Вольфовича есть шанс. Если он представит Россию на следующем конкурсе «Евровидение», то это и будет изюминка! Впервые ведь в истории конкурса в нем примет участие действующий политик, да еще и лидер оппозиционной партии, к тому же принимавший участие в президентских выборах. Петь он пробовал не раз, в различных российских шоу. Но тут ведь и не вокал, как правильно заметил сам лидер ЛДПР, важен. Тут важна изюминка. А с этим у Жириновского, в качестве политика или участника евросонга, проблем не будет.