Как пишет «Российская газета», нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший разрушительные землетрясения в Турции и Сирии, заявил, что в марте на Земле произойдет новое мегаземлетрясение.

В сообщении научного института Solar System Geometry Survey (SSGEOS), где работает ученый, говорится, что сближение планет 2 и 5 марта может привести к очень большой сейсмической активности. Череда землетрясений может произойти с 3 по 7 марта 2023 года.

Магнитуда подземных толчков может составить 8,5 баллов и выше.

В институте также назвали регионы, которые попали в так называемую красную зону: это юг Японии, Индонезия, Пакистан, Греция, Португалия и часть Северной Америки.