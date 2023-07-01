Турция с 1 июля приняла председательство в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) сроком на 6 месяцев. Об этом сообщает МИД Турции.

ОЧЭС была образована в 1992 году при активной поддержке Турции.

Постоянный международный секретариат организации также расположен в городе Стамбул.

ОЧЭС является наиболее всеобъемлющей региональной площадкой сотрудничества для 13 государств-членов организации, отмечается в сообщении.

«В 100-летие нашей республики мы принимаем председательство в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Мы готовы к активному председательству, которое будет способствовать миру, стабильности и процветанию, которые сегодня приобретают еще большую важность в черноморском регионе», говорится в сообщении МИД Турции, размещенном на странице ведомства в Twitter. (Агентство Анадолу)