Предотвращена попытка провокации ВС Армении

Подразделения ВС Армении грубо нарушив режим прекращения огня в Геранбойском направлении, попытались совершить провокацию, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

В результате проявленной азербайджанскими военнослужащими бдительности был уничтожен один армянский военнослужащий.

Тело армянского военнослужащего уже около суток находится на территории между окопами войск.

В настоящее время перестрелка в этом направлении продолжается, ситуация находится под контролем подразделений азербайджанской армии.

В минобороны сообщили, что вся ответственность за обострение ситуации на линии фронта лежит на армянской стороне.

| 2020-03-24T12:28:37+00:00 24 марта 2020, 12:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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