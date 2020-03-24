Предотвращена попытка провокации ВС Армении

Подразделения ВС Армении грубо нарушив режим прекращения огня в Геранбойском направлении, попытались совершить провокацию, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
В результате проявленной азербайджанскими военнослужащими бдительности был уничтожен один армянский военнослужащий.
Тело армянского военнослужащего уже около суток находится на территории между окопами войск.
В настоящее время перестрелка в этом направлении продолжается, ситуация находится под контролем подразделений азербайджанской армии.
В минобороны сообщили, что вся ответственность за обострение ситуации на линии фронта лежит на армянской стороне.