12 августа около 14:30 на служебной территории заставы пограничного отряда «Гёйтепе» Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) вблизи села Чахырлы Имишлинского района пограннаряд заметил признаки нарушения государственной границы Азербайджана со стороны Ирана.

Об этом сообщили в пресс-центре ГПС.

Погранзастава была поднята по команде, территория перекрыта.

При осмотре и оперативных мероприятиях близ линии государственной границы были обнаружены 8 пакетов, в которых находились в целом 16 кг 675 гр наркотиков (3 кг 1780 гр опиума, 13 кг 505 гр марихуаны).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.