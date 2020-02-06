Преддверие грызни за Карабах

В Армении продолжается борьба за карабахский трон. Как известно, в оккупированном регионе Азербайджана 31 марта 2020 года пройдут «президентские и парламентские выборы». Законной силы они, конечно, не имеют, но их итоги продемонстрируют реальный расклад сил между жестко противоборствующими сегодня властями и оппозицией Армении, от которых напрямую зависит и сепаратистский режим Нагорного Карабаха.

В этом же контексте следует рассматривать и состоявшиеся 5 февраля в Ереване общественные обсуждения на тему «Карабах на пороге перемен. Внешняя и внутренняя безопасность». Как заявил, выступая там, известный армянский политолог, в прошлом глава Службы нацбезопасности РА и бывший депутат Давид Шахназарян, власти Армении целенаправленно вносят раскол в общество Карабаха.

«Делается попытка создать в Арцахе ситуацию, которая была в Армении в апреле 2018 года и после. Это одна из важнейших составляющих политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Поскольку эти власти, говоря о «новой Армении», помимо иных составляющих привносят и «новую мораль», то сейчас делается попытка привнести все это и в Арцах», — заявил он.

По словам Шахназаряна, очевидно, что общественные организации из Армении сейчас заняты тем, что «распространяют моральный хаос».

«Сейчас Пашинян разрушает единство Арцаха»,- сказал он.

Если президентом Карабаха станет человек, покорно выполняющий поручения Никола Пашиняна, то это создаст серьезные угрозы, а давление в Карабахе будет многократно сильнее, чем сейчас в Армении, заявил бывший директор СНБ Армении.

Давид Шахназарян считает, что такой президент будет проводить политику изоляции Степанакерта (Ханкенди) от переговорного процесса, а еще «нельзя будет исключать попыток налаживания прямых официальных контактов между президентом Карабаха и так называемой азербайджанской общиной Карабаха». То есть, Шахназарян пытается обвинить Пашиняна в том, на что тот согласия не давал, да и вряд ли даст — потому что до сих пор никаких явных признаков готовности к компромиссу он не проявлял.

Таким образом, обвинения Шахназаряна очевидно укладываются в кампанию борьбы за власть в Ханкенди, которую пытаются выиграть находящиеся под уголовным преследованием лидеры карабахского клана. И это при том, что сам Шахназарян ранее в симпатиях к клану Роберта Кочаряна – Сержа Саргсяна замечен не был.

По его мнению, «Пашинян идет на оккупацию политического поля Карабаха», а «еще одним фактором является обеспокоенность Запада стремительным понижением рейтинга Пашиняна».

Не менее резко выступил на мероприятии бывший депутат парламента Армении Рубен Акопян. Он посоветовал Пашиняну «ничего не говорить о Карабахе и об регулировании карабахского конфликта, потому что все, что он говорит, идет во вред армянской стороне».

«Пашинян предложил формулу, где решением должны быть довольны три стороны, но не предложил механизмы, чем и пытаются воспользоваться азербайджанцы. Кроме того, такое популистское заявление, приятное ушам европейцев, стало поводом того, что сейчас задачей номер один стало стремление включить в переговоры представителей общин, что бьет по статусу Карабаха как субъекта»,- отметил он.

В контексте происходящего интересно, конечно, и то, что в этот же день, 5 февраля «президент НКР» Бако Саакян принял секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна. То есть, представителя Пашиняна. По этому поводу дается весьма скудная информация – мол, на встрече, в которой принял участие «секретарь Совета безопасности Республики Арцах» Аршавир Гарамян, был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия между двумя армянскими республиками в сфере безопасности».

Не молчит и сам Пашинян. У себя на странице в Facebook он представил шесть так называемых общенациональных консенсусов, в качестве краеугольного камня и резолюции общеармянского единства.

Первый консенсус гласит, что насилие должно быть исключено из инструментария решения каких-либо внутриармянских вопросов.

Согласно второму консенсусу, народ и его свободное волеизъявление являются единственным источником формирования власти. В этом плане Пашинян считает чрезвычайно важным проведение в «НКР» «президентских и парламентских выборов в свободной, конкурентной, демократической среде». По его словам, «Республика Армения в соответствии с этим должна выступить, и выступит гарантом свободного волеизъявления народа Арцаха и формирования легитимной власти посредством этого волеизъявления».

То есть, очевидно, что у премьер-министра есть цель овладеть властью над Карабахом.

Однако мало того, что ему еще предстоит побороться за это с карабахским кланом, за которым Москва. Есть еще один повод для беспокойства. И тоже не без фактора экс-главы СНБ. Только другого. Речь идет о бывшем члене команды Пашиняна. Это бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян, которого недавно обвиняли в подготовке госпереворота.

Он возглавил СНБ Армении в мае 2018 года, после избрания Пашиняна премьером, однако в сентябре прошлого года был отправлен в отставку.

И вот новость — Артур Ванецян проведет закрытое совещание с главными редакторами ведущих газет Армении. Он ответит на вопросы редакторов, обсудит с ними злободневные темы, включая предстоящие события на политическом поле.

Известно, что сегодня не менее половины известных армянских изданий придерживаются критической позиции в отношении новой власти, и даже финансируются старой командой. Тем более интересно, о чем с их редакторами намерен говорить бывший директор СНБ. Ведь этот человек, более года служивший Пашиняну, явно располагает определенными секретами новой власти, разглашение которых может привести к каким угодно последствиям.