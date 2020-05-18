Праздник возвращается на улицы: завтра в Баку пройдет первое арт — мероприятие

Популярная международная акция «Ночь музеев» в этом году, как и ряд других значимых событий, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и в мире была либо перенесена, либо проводится в альтернативном формате. Суть акции, приуроченной к Международному дню музеев, заключается в посещении музеев после захода солнца и почти до утра, с целью показать ресурсы, возможности, потенциал современных музеев, привлечь к посещению молодежь.

Невзирая на ситуацию с пандемией, бакинцев ждет настоящий сюрприз. Первое мероприятие вне виртуального пространства во время карантина состоится уже завтра!

«Если люди не могут отправиться в музей, то музей сам отправится к людям», — заявила # заслуженный художник Азербайджана Сабина Шихлинская, рассказывая о новом проекте, который будет представлен на центральных улицах Баку.

Таким образом, известный художник решила не лишать бакинцев радости праздника и перенесла «Ночь музеев» в мультимедийный проект в урбанистической среде.

«Сложно переоценить значение музеев для человечества. В них — все наше культурное наследие, история и духовный потенциал нации. Несмотря на непростую ситуацию, в которой оказался весь мир, мы решили провести акцию «Ночь в музее» в мультимедийном формате, и в этом нам помогли наши замечательные партнеры», — рассказала Сабина Шихлинская.

Идею художника поддержало Пространство современного искусства YARAT, взявшее на себя организацию проекта при поддержке Государственного Управления культуры города.

Партнерами проекта выступили «Платформа Арт», Исполнительная власть Ясамальского района, Посольство Венгрии, Посольство Латвии, Баку Гёте Центр и Азербайджанский Национальный Музей Ковра.

В рамках проекта публике будет представлен эксклюзивный сборник художественных произведений, из которого можно будет узнать много нового о музейных коллекциях и выставочных проектах на различные темы и разных исторических периодов.

В экспозицию, которая будет демонстрироваться прямо на стенах зданий, вошли экспонаты Азербайджанского Государственного Национального Музея Ковра, Музея Живописи Азербайджана ХХ-ХХI веков, Национального Музея Венгрии, Арт-центра имени Марка Ротко (Латвия), Музея моды (Латвия) и Пространства современного искусства YARAT.

Благодаря новейшим технологиям появилась возможность увеличения стандартной аудитории. Зрители смогут познакомиться с экспонатами музеев, наблюдая показ из окон и балконов своих квартир.

Мультимедийный показ состоится в шести точках и начнется в 21:00 на улице Башира Сафароглу 33, рядом с Шахматной школой. В 22:00 слайд – шоу будет представлено на улице Балабаба Маджидова 24, рядом с Индийской клиникой.

Эти локации, по словам Сабины Шихлинской позволят привлечь в качестве зрителей максимальное количество людей, у которых будет шанс наблюдать шоу из окон своих домов.

«Проект сложный, как с технической, так и с творческой стороны. Но я люблю работать с мультимедийными возможностями. Дизайнеры собрали уникальное слайд – шоу продолжительностью 35 минут. Зрителями также могут стать прохожие, так как выбранная нами локация позволяет соблюдать социальную дистанцию», — отметила автор идеи.

С.Шихлинская также заявила, что данным проектом она презентует свою новую организацию «Платформа Арт».

«Это моя новая инициатива, созданная с коллегами – единомышленниками Кенуль Рафиевой и Тимуром Амирханом. Цель организации — популяризация современного искусства, расширение контактов с международной арт- средой, проведение фестивалей, семинаров и выставок, поддержка молодых талантов.

«Жизнь после пандемии не станет прежней. Я не имею в виду, что отныне мы будем жить в виртуальном пространстве. Но последние месяцы открыли перед нами новые возможности и дали интересный опыт. Как художник и куратор я не могу сравнить живой музей с онлайн вариантом, но у меня появилось огромное количество идей, которые можно прекрасно реализовать в новом исполнении. И наша новая творческая платформа будет использовать этот опыт», — подчеркнула Шихлинская.