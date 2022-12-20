Футбольная фиеста завершилась. И у каждого истинного любителя этого явления теперь на душе пусто и серо: праздник истинного искусства вернётся нескоро. И сейчас, по горячим следам, не вдаваясь особо в детали (а к чему? Ведь всё равно всё подетально и так перед глазами), попробуем взглянуть на это грандиозное феерическое шоу глазами простого среднестатистического азербайджанца.

Без политики никуда!

Так уж повелось, что любители этого вида спорта из Азербайджана обречены болеть за какую-то иноземную дружину. И не изменяя многолетним традициям, перед стартом чемпионата мира фанаты вновь разделились на группы, у каждого из которых был свой фаворит и свой кумир. До финала добрались сборные Аргентины и Франции. И тут симпатии большинства наших соотечественников оказались на стороне южноамериканцев. И дело далеко вовсе не в Месси или симпатиях к острой атакующей игре уже трёхкратных чемпионов мира. Сколько бы не твердили, что спорт вне политики, но от реальностей, увы, никуда не денешься. И памятуя прошлые «заслуги» Франции вкупе с её нынешними проармянскими демаршами, большинство азербайджанцев болели не столько за Аргентину, сколько против Франции. Да и вообще, вне зависимости от того, с кем сошлись бы последователи Платини и Зидана, паритет в симпатиях азербайджанцев ничуть не изменился бы. И мало кто вспоминал теперь, что та самая Аргентина успела принять 2 закона и 5 резолюций относительно надуманного «геноцида армян» в Османской Турции.

Великие конспираторы

Нужно признать: финал удался. В решающем матче зрители увидели 6 мячей, забитых с игры (больше было лишь на чемпионате мира 1958 года, когда бразильцы разгромили Швецию со счётом 5:2). И к огромной радости болельщиков Азербайджана, в серии пенальти удачливее оказались южноамериканцы. За финалом следила практически вся страна, благо время трансляции было выбрано как нельзя кстати для Азербайджана: воскресенье в 19.00. В сети даже распространились кадры, когда гости на свадьбе в режиме онлайн наблюдают на большом мониторе перипетии борьбы в Катаре. Всё это в очередной раз наглядно продемонстрировало, как у нас любят футбол.

Но есть ещё один момент, который так просто не заметить. Да и мы стараемся, чтобы, как говорится, не засветиться. Да и к чему? К чему лишний раз показывать всю ту душевную боль, что «дарит» нам отечественный футбол? Зачем комментировать тот отчаянный вздох разочарования, когда, аплодируя очередному шедевру Месси, мы в этом цейтноте переживаний ещё успеваем поставить в ступор свой мозг вопросами «а когда мы наконец сможем так же исступлённо радоваться удачам своих? Иль эта мечта так и уйдёт с нами в могилу?» К чему всё это афишировать, когда прекрасно знаешь, что и твой сосед, и сосед твоего соседа думают в унисон с тобой, и так же, как ты, прячут эту ностальгию под мимикой радости чужим победам?

А как же азербайджанские азербайджанцы?

Тут, конечно, можно в очередной раз разнести в пух и прах АФФА, провести параллели с малобюджетными африканскими сборными или же странами, численность населения которых в разы меньше, чем в Азербайджане, но успехи обратно пропорциональны этому показателю. Можно. Но толку то? Всё равно никаких изменений в лучшую сторону не предвидится (педантичные гуманитарии тут могут упрекнуть, мол, зачем тут выражение «в лучшую сторону», это вроде лишнее, всё и так понятно. При нормальном стечении обстоятельств изменения именно такими и должны быть. Но те, кто хоть немного знаком с футбольным хозяйством страны, и те, которые следят за развитием ситуации в отечественном футболе, прекрасно поймут о чём речь: изменения у нас в основном-то в худшую сторону). И мы, увы, как ни горько это признавать, обречены болеть за Аргентину, Италию, африканские команды, в лучшем случае – за Турцию. Автор прекрасно понимает, что негоже, когда статья пронизана таким пессимизмом и неверием в лучший исход. Но кого обманывать и главное – для какой цели? Прежде чем начинать взбираться в гору, надо сначала прекратить стремглав катиться по склону в пропасть, остановиться, ухватиться за тот самый спасительный куст, а уж потом устремить взгляд наверх. Подобного пока не наблюдается. Свободное падение продолжается. И кажется, до этого никому нет дела. Кажется, все смирились с тем, что на чемпионатах Европы и мира мы дружно болеем за чужих. И всех это устраивает. И болельщиков, и футбольных чиновников. Что ж, остаётся лишь поздравить азербайджанских аргентинцев с великолепной победой, и сказать азербайджанским французам: «Ничего, будет и на вашей улице праздник»… Знать бы только, когда отголоски этого праздника донесутся до ушей и азербайджанских азербайджанцев…