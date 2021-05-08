Праздник, который еще предстоит переосмыслить…

Есть такое понятие, как «эффект первого впечатления». И вот точно по закону жанра, когда впервые, а было это еще в мои студенческие годы, которые пришлись на советское время, посмотрел документальный фильм «Обыкновенный фашизм», в голове промелькнула единственная мысль: «Господи, это же про нас, про Советский Союз»…

Вспомнилась эта деталь накануне Дня победы, одного из немногих сохранившихся до настоящего времени советских праздников, не случайно. Конечно, ставить знак равенства между коммунистическим строем и фашизмом, дело спорное, хотя, когда благодаря великому писателю Александру Солженицыну мир узнал о масштабах советских репрессий, о сети советских концентрированных лагерей, стало ясно, что тоталитарные строи объединяют не одна какая-то случайная черта, а масса общих свойств и признаков.

На первый взгляд в Советском Союзе как будто отсутствовало преследование людей по национально-этнической принадлежности. Но это только поверхностно-формальное отношение: выселение целых народов в Сибирь и казахстанские степи при сталинском режиме было обычным делом. Так были высланы со своих родных земель крымские татары, чеченцы и другие народы и народности бывшего Советского Союза.

Вообще в СССР по отношению к некоторым сегментам общества проводилась политика отнюдь не менее жесткая, чем фашистская. Так были уничтожены все религиозные институты, подвергались преследованиям верующие члены общества, а иные политические убеждения и взгляды были просто неприемлемы, и в этом отношении смело можно ставить знак равенства с фашистским режимом. Миллионы людей прошли через сталинские лагеря, а Советский Союз был построен исключительно трудом политических и иных узников, на всех крупных стройках страны трудились репрессированные жители страны, хотя официально их называли комсомольскими стройками.

Поэтому 9 Мая нужно бы считать победой одного тоталитарного государства над другим, одного репрессивного режима над другим. Не случайно, что после победы над фашизмом демократический мир сразу же объявил холодную войну против коммунистического режима, которая продлилась почти полвека…

Нам же, азербайджанцам, праздновать 9 Мая было вдвойне трудно, потому как 8 мая жемчужина Азербайджана город Шуша был оккупирован армянскими бандформированиями. Как можно было говорить о победе «славной советской армии», когда те же советские войска или их отдельные подразделения участвовали в уничтожении мирного населения города Ходжалы, оккупировали и уничтожали наши районы, города и села!

Но есть справедливость в этом мире, в конечном итоге мы победили и армянский фашизм, вернули оккупированные врагом территории, в том числе, город Шуша.

В Москве же тех, кто устанавливает памятники фашистским палачам, таким как армянский фашист Нжде, продолжают считать своими союзниками. Но почему же Россия, правопреемница СССР, свято, на государственном уровне, широко отмечающая День победы над фашизмом, в случае с армянскими последователями нацистов забывает, что фашизм является преступлением против человечества и любое его проявление должно сразу же пресекаться?

В то же время, российские радио и телевидение без устали говорит об украинском фашизме, о прибалтийских фашистских легионах. Но посудите сами: избрали бы настоящие фашисты человека еврейской национальности своим президентом? Приняли бы демократические европейские страны в свои ряды прибалтийские республики, если бы они, как утверждают в России, проводили в отношении некоторых народов фашистскую политику?..

Нет, мы вовсе не призываем к отмене празднования 9 Мая. Но мы считаем, что Праздник победы должен стать синонимом антифашизма, ксенофобии и этнического национализма. Но когда видишь, как представители современной Армении, возвеличивающие нацистских преступников, стоят в одном ряду с представителями других народов, для которых День победы на самом деле священный праздник, тут уже руки опускаются, не находишь нужных слов…