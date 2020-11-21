Правящая партия в Грузии заявила о победе на парламентских выборах

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что согласно предварительным данным итогов прошедшего второго тура парламентских выборов, во всех одномандатных округах победили кандидаты партии «Грузинская мечта».

Как передает грузинское бюро Report, в итоге партия получила 90 депутатских мест из 150.

«У нас есть предварительные данные голосования — как было ожидаемо, кандидаты «Грузинской мечты» победили во всех 17 округах и получили депутатские мандаты, следовательно, в следующем парламенте «Грузинская мечта» будет представлена 90 депутатами», — заявил Кобахидзе на брифинге.

По его словам, несмотря на бойкот второго тура выборов со стороны оппозиции, более полумиллиона граждан Грузии пришли на второй тур выборов.