Правозащитники сообщили о задержании 16 человек в Минске во время акций протеста

Сотрудники правоохранительных органов доставили в районные управления внутренних дел Минска 16 человек, которые были задержаны во вторник вечером во время дворовых протестных акций. Об этом сообщается на сайте незарегистрированного белорусскими властями правозащитного центра «Весна».

По данным правозащитников, вечером 5 января задержания проходили во дворах в микрорайонах Уручье, Новая Боровая, Запад.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победу с 80,10% голосов одержал Александр Лукашенко, а второе место с 10,12% голосов заняла Светлана Тихановская, считавшаяся его основным соперником. На этом фоне в стране начались и продолжаются акции протеста несогласных с итогами голосования.