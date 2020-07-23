Правозащитники призвали мировые бренды прекратить сотрудничество с Китаем

Правозащитные организации призывают мировые бренды прекратить сотрудничество с фабриками в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Китае, принуждающими к труду тюрков-уйгуров.

Как сообщает The Guardian, свыше международных правозащитных организаций, в том числе Anti-Slavery International, Консорциум Права трудящихся (WRC) и Уйгурский проект по правам человека, распространили совместное заявление, осуждающее принуждение к труду тюрков-уйгуров.

Правозащитные организации призвали мировые бренды, такие как Gap, C&A, Adidas, Muji, Tommy Hilfiger и Calvin Klein, прекратить сотрудничество с фабриками, где принуждают к труду тюрков-уйгуров.

В заявлении говорится, что политика властей КНР по принуждению к труду в «лагерях перебучения» является самым грубым нарушением прав человека на почве этнической и религиозной принадлежности после Второй мировой войны.

Глава Anti-Slavery International Хлоя Крэнсон заявила, что каждая пятая продукция текстильной промышленности в мире была произведена на фабриках в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Директор WRC Скотт Нова рассказал, что вся продукция на фабриках в Синьцзян-Уйгурском автономном районе производится принужденными к труду тюрками-уйгурами.

Глава Уйгурского проекта по правам человека Омер Канат отметил, что мировые бренды продолжают сотрудничество с этими фабриками, таким образом вносят свой вклад в действия китайских властей, нарушающих права тюрков-уйгуров. (haberler.com)