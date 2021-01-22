Правозащитник: Уйгуры — жертвы большой политики между супердержавами

Уходящий государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Китай совершил геноцид и преступления против человечности в отношении мусульман-уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы американского внешнеполитического ведомства. В пресс-службе госсекретаря заявили, что Помпео изучил документы о политике Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. На их основании госсекретарь сделал вывод, что геноцидом китайские власти занимались минимум с марта 2017 года.

«После детального изучения имеющихся фактов я выяснил, что КНР под руководством и контролем Коммунистической партии Китая совершила геноцид против уйгуров, которые в большинстве своем мусульмане, а также других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне», — сказал Помпео. Подобные действия являются оскорблением китайского народа и цивилизованных наций во всем мире, подчеркнул Помпео. По его словам, КНР и Коммунистическую партию Китая необходимо привлечь к ответственности. Вашингтон призвал Пекин немедленно освободить всех произвольно задержанных, покончить с пытками и насилием в местах пребывания задержанных, прекратить преследование уйгуров и других меньшинств. Госдепартамент США продолжит собирать информацию о происходящем в СУАР, отметил Помпео.

В ответ Пекин ввел санкции в отношении 28 граждан США, включая и самого Майка Помпео. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД КНР в среду. «Китай принял решение ввести санкции против 28 человек, серьезно нарушивших суверенитет КНР и во многом ответственных за подобные шаги Вашингтона по вопросам, связанным с Пекином», — отмечается в сообщении. Всем 28 лицам и их ближайшим родственникам запрещается въезд на материковый Китай, а также в Гонконг и Макао. Связанным с ними компаниям и учреждениям запрещается вести дела с КНР.

Об очередном обострении уйгурской тематики в отношениях США-Китай рассказал в интервью # директор Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов.

— Интересно, почему Помпео решил напоследок вспомнить именно об уйгурах? Это такой моральный болезненный удар по Пекину?

— Кампания против нарушения прав уйгуров в Китае ведется США уже не первый год. Так, Конгресс уже принял соответствующую резолюцию в декабре 2019 года, Сенат — в мае 2020. Сейчас госсекретарем была высказана официальная позиция правительства США. Для уходящего со своего поста Помпео это своеобразный прощальный залп по Китаю, с которым у администрации Трампа всегда были натянутые отношения. Но вряд ли что-то существенно изменится со сменой хозяина Белого Дома. Ведь президенты меняются, а глобальные интересы остаются постоянными.

Мало кто обманывается о подоплеке этой кампании, в которой ястребы из Вашингтона показывают себя большими борцами за права человека, чем даже сама ООН. Уйгуры — лишь повод для давления на Китай, чтобы ограничить его угрожающее Штатам экономическое влияние, в идеале — подвести под международные санкции.

— А что на самом деле с этим тюркским народом, реально был геноцид? Или они играют только роль некоего повода для очередного обострения?

— История вопроса достаточно долгая. Уйгуры — народ, родственный среднеазиатским тюркам и компактно проживающий в Синьцзян-Уйгурском Автономном Районе (СУАР). В этом же регионе проживает немало казахов, киргизов, узбеков. Население сильно отличается от остального Китая и языком, и религией. Когда-то, во время гражданской войны в Китае, в 1944 г. здесь было провозглашено государство под названием «Восточный Туркестан», поглощенное КНР в 1949 году. Напоминанием о тех временах остались мечты о собственной государственности и призрачная автономия этой территории. Автономия, однако, не спасает уйгуров от нарушения демографического положения, вытеснения уйгурского языка из школ, притеснения верующих мусульман и пр.

В условиях однопартийной системы Китая и навязываемой государственной коммунистической идеологии, не удивительно, что в регионе подпольно существует радикальная оппозиция, причем религиозная. Исламские активисты из Китая набираются опыта в Сирии и Ираке, где за ИГИЛ их воевало, по некоторым оценкам, до 5 тысяч.

Отношение к исламистам со стороны Запада всегда было неоднозначным. Часть западных политиков, осуждая исламистскую идеологию в своих странах, пытается выдавать те или иные исламистские группы за «борцов за демократию» и эффективно использовать их против неугодных им восточных режимов. Классический пример — «Арабская Весна» 2010-2012 гг., когда исламисты помогли США свергнуть диктаторов в Тунисе, Египте, Ливии и Йемене и добиться некоторых сдвигов в других арабских странах. Правда, ни в одной из этих стран в результате не победила демократия и не установился мир, но зато цель была достигнута.

Чем-то подобным обещал обернуться мятеж в июле 2009 года в административном центре СУАР — Урумчи. События длились несколько дней и носили межнациональный характер, тюрки столкнулись с титульной нацией — ханьцами. Как часто в таких случаях, стычки этнических групп сопровождались убийствами, погромами и поджогами, в которых власти Китая заняли сторону ханьцев. По официальным, предположительно заниженным, данным, тогда погибли 197 и пострадали более тысячи человек, прошли массовые аресты. В 2010 году 12 участников мятежа были приговорены к смертной казни, а 5 — к пожизненному заключению.

Власти Китая в ответ объявили войну «трем злам», под которыми подразумеваются террористы, сепаратисты и религиозные экстремисты. При этом преследованиям подвергаются не только «злые», но и вполне умеренные верующие, журналисты, правозащитники. СУАР находится в информационной блокаде. Были случаи наказания даже за посылку за рубеж официально издающихся в СУАР уйгурских газет, где содержалась отцензурированная информация об арестах и положении в регионе. Власти заняли позицию отрицания каких-либо проблем, и вместе с тем не допускают визиты в СУАР международных правозащитных организаций.

В 2014 году власти КНР объявили «народную войну с террором». Доходило до запрета имен Фатима и Мохаммед как якобы разжигающих «религиозный пыл». В этот период и появились первые сообщения о т.н. «лагерях трудового воспитания», рядом аспектов напомнивших советский ГУЛАГ.

Так, в лагерь может попасть верующий, который закрыл свой магазин во время религиозного траура. Или кто-то, желающий получить загранпаспорт для выезда из страны. В лагерях проводятся политзанятия для «промывки мозгов» верующих в духе коммунистической идеологии. При этом помещение в лагерь оформляется во внесудебном порядке, как в свое время практиковалось в СССР против «социально-опасных элементов».

Китайские власти 4 года отрицали, что такие лагеря существуют вообще. И лишь осенью 2018 было заявлено, что лагеря есть, но там сидят одни экстремисты и нет никаких нарушений прав человека. Однако проверить это не удается, так как в лагеря по-прежнему не допускают представителей международных организаций. Такие визиты и вообще критику отношения к уйгурам Пекин воспринимает как «вмешательство во внутренние дела» страны.

Такое поведение вступает в противоречие с ратифицированными Китаем международными соглашениями. Ситуация осложнена тем, что Китай является одной из 5 стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН и может наложить вето на любую резолюцию СБ ООН по Китаю.

В этих условиях США и решили проявить инициативу. В июле 2019 года 22 западные страны обратились в ООН с критикой положения в СУАР и призывом послать туда международных наблюдателей. В ответ китайцы мобилизовали 37 стран-членов ООН, включая Северную Корею, Беларусь, Сирию, Кубу, Таджикистан, Туркменистан, обратившихся в ООН с выражением поддержки политики Китая в СУАР. Арабские страны или поддержали Китай, или красноречиво отмолчались.

Таким образом, ООН была нейтрализована китайцами, а положение уйгуров перестало быть внутренней проблемой Китая и превратилось в личное дело едва ли не каждого диктатора. А для США, уйгурский вопрос стал делом принципа, и потому понятно желание администрации Трампа добиться успеха там, где оказалась бессильна ООН.

Однако Китай — достаточно крепкий орешек: страна с самым крупным населением в мире, сильной армией, имеющей и атомное оружие, с экономическими связями по всему миру. К тому же этнически близкие к уйгурам страны Средней Азии не заинтересованы в том, чтобы иметь по соседству конфликт. В этих условиях Китаю удобно душить любое инакомыслие в СУАР.

В Китае традиционным проклятием является пожелание оппоненту «жить в эпоху больших перемен». Похоже, что в этом конфликте между супердержавами уйгурам отведена как раз эта роль жертвы большой политики…